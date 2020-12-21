Казань, 21 декабря, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Татарии с начала наблюдения коронавирусная инфекция зарегистрирована у 12 274 человек, за сутки заболели еще 100 жителей. Накануне был инфицирован 101 человек. Всего выздоровели 10 509 пациентов, за сутки — 21. В республике зарегистрировано с начала наблюдения 170 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 21 декабря сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализированы в стационары 23 пациента, 77 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 36 человек, 23 пациента — от 60 до 70 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 55 инфицированных, 12 — в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии ситуация с коронавирусом остается пока стабильной. В связи с этим пополнение сотрудниками медицинских учреждений пока не требуется.

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