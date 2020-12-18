Казань, , 13:49 — REGNUM В Татарии ситуация с коронавирусом остается пока стабильной. В связи с этим пополнение сотрудниками медицинских учреждений пока не требуется. Об этом заявила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

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При возникновении острой потребности в персонале, штат медиков можно будет увеличить. «В случае необходимости мы всегда сможем это сделать», — отметила спикер.

В ноябре ИА REGNUM сообщало, в Татарии среди погибших, зараженных новой коронавирусной инфекцией, зарегистрированы 12 медработников. Пять случаев из 12 признаны страховыми, то есть заражение сотрудников произошло на рабочем месте. Еще в пяти — отсутствует связь с профессиональной деятельностью. Расследование по двум скончавшимся медикам продолжалось.

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