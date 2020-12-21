Москва, 21 декабря, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В ряде регионов России стартовала программа бесплатного использования такси врачами. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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«С сегодняшнего дня в ряде регионов страны участковые врачи смогут бесплатно пользоваться такси. Минцифры совместно с крупнейшими операторами в короткий срок разработали алгоритмы, чтобы облегчить работу медикам в наиболее сложных с эпидемиологической точки зрения субъектах, мы благодарны нашим партнерам за оперативный отклик. Это очень правильное и своевременное решение», — сказал Чернышенко.

Он выразил надежду на то, что такая помощь «будет ощутимой», особенно в новогодний период: «Считаем важным коллегам губернаторам организовать такую работу с местными операторами такси для создания комфортных условий врачам и повышения их мобильности, что, безусловно, дает им возможность помочь и спасти больше пациентов».