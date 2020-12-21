Москва, 21 декабря, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Пациенты с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам пресс-конференции президента Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Те, кто лечатся дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами. Главам регионов поручено принять для этого необходимые меры», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ситуацию с доступностью медикаментов до 29 декабря должен проверить Минздрав РФ. Кроме того, ведомство совместно с Росздравнадзором должно проанализировать число ковид-мест в больницах, обеспеченность стационаров оборудованием и персоналом.