Москва, 21 декабря, 2020, 10:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 29 350 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус

Показатель суточного прироста является максимальным за всё время пандемии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

По его словам, новые случаи зафиксированы в 84 регионах из 85. Чуть менее пятой части новых пациентов (19,7%) не имеют клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России выявили 2 877 727 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки зафиксировали 493 летальных исхода, выписали по выздоровлении 19 705 человек. Всего в России за время пандемии справились с коронавирусом 2 295 362 человека, скончался 51 351 пациент.