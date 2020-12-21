Нижний Новгород, 21 декабря, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 21 декабря выявили 501 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 499 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 64 804 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие три дня, включая выходные, выписаны 432 человека, всего выздоровели с начала пандемии 57 794 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 16 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1484 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 14 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7734 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 857 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,02. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда не изменился и составляет 20% по состоянию на утро 21 декабря.