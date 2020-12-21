Москва, 21 декабря, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Более 1 тыс. недостоверных публикаций о коронавирусной инфекции устранил за текущий год Роскомнадзор. Это материалы с ложной статистикой, а также сообщения о продаже поддельных лекарств, справок и пропусков, пишет 21 декабря газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Роскомнадзоре уточнили, что чаще всего фейки касались якобы умышленного распространения заболевания COVID-19 посредством тестирования и вакцинации, ложных данных о числе носителей инфекции и числе умерших пациентов. Также блокировались предложения по продаже поддельных лекарств против коронавирусной инфекции, справок и пропусков, — их пытаются распространять через мошеннические сайты.

Член Общественной палаты, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина полагает, что фейковых материалов гораздо больше, при этом социальные сети плохо реагируют на блокировку у себя недостоверных материалов. С апреля по 10 декабря, уточнила она, выявлено более 14,5 тыс. примеров распространения фейков.

Представители соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», однако, заверили что борются с фейками и оперативно реагируют на жалобы пользователей и регуляторов.