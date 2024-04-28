Саратов, 21 декабря, 2020, 09:26 — ИА Регнум. В Саратовской области для граждан старше 65 лет продлен режим самоизоляции до 4 января 2021 года. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Александр Куликов ИА REGNUM Пожилая женщина в маске и перчатках

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В области открыты крупные магазины площадью до 800 кв. метров, торговые точки, в том числе уличные, введен масочный режим в общественных местах и в транспорте, открыты гостиницы, санатории, парки и скверы.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области, по информации на 18 декабря, коронавирус выявили у 31 827 человек. Всего выздоровели с начала пандемии 27 162 человека. Скончались за все время наблюдения 334 инфицированных.

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