Москва, 20 декабря, 2020, 23:48 — ИА Регнум. Заявление представителей Европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что на территории Австралии, Дании и Нидерландов обнаружено более десяти случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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«Я предполагаю, это говорит о том, что кто-то намерено, как я думаю, нагнетает страсти среди населения, что, дескать, штаммы вируса уже другие и, что вакцинирование уже появившимся вакцинами бесполезно. Не пора ли уже главам заинтересованных стран собрать свой консилиум из ведущих вирусологов мира в обход Всемирной организации здравоохранения. Дональд Трамп (президент США) не зря критиковал вышеупомянутую организацию», — написал пользователь Игорь.

Часть блогеров пришла к выводу, что бояться новых штаммов коронавируса не стоит. По их мнению, это является естественным процессом существования данного вируса и создавать панику из этого не стоит.

«Этих коронавирусов на Земном шарике столько, что не пересчитать. И мутируют они по двадцать раз в год каждый. Готовят нас к новой «пандемии» с помощью СМИ? Скорее всего. Заигрались в край», — поделился мнением пользователь Игорь.

Некоторые предположили, что ВОЗ попросту пытается привлечь к себе ещё больше финансирования, пугая население Земли новыми штаммами коронавируса. Они сообщили, что не испугались заявления организации.

«Кто-то удивлён, что ВОЗ хочет ещё больше денег? Каждый год теперь будут рассказывать про новый штамм, про его супер опасность и зарабатывать на этом огромные деньги. Человеческие жизни им не очень важны, похоже, когда столько зелёных отсыпают», — пишет пользователь Андрей.

Ряд комментаторов отметил тот факт, что, несмотря на создавшуюся панику вокруг пандемии коронавируса, тем не менее политика множества стран показывает, что ситуация не так катастрофична, как кажется.

«Если пандемия не мешает введению всяких санкций, ограничений и политических игрищ, то дела не так плохи», — считает пользователь под псевдонимом «Дон Педро Д'Альвадорес».

Напомним, 20 декабря Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвало к более решительным действиям для борьбы с новым штаммом коронавируса. По последним данным, мутацию коронавируса выявили в Австралии, Дании и Нидерландах.