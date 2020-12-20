Москва, 20 декабря, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В Российской Федерации уже на следующей неделе может начаться вакцинация от COVID-19 жителей страны старше 60 лет. Об этом 20 декабря заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Health.pnzreg.ru Вакцинация

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Мурашко уточнил, что прививать пожилых граждан в стране могут начать уже с 21 декабря.

«Да, — сказал министр здравоохранения, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы (в Минздраве — прим. ИА REGNUM) надеемся на это».

По его словам, клинические испытания вакцины от COVID-19 как раз среди этой возрастной категории жителей России в настоящее время уже завершаются в стране.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что более 28,9 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в РФ за минувшие сутки.

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