Иерусалим, 20 декабря, 2020, 16:18 — ИА Регнум. Власти Израиля рассматривают возможность приостановки авиасообщения с Великобританией, Данией и ЮАР из-за обнаружения нового типа коронавируса. Об этом 20 декабря сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.

Gaetano Virgallito Израильский флаг

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"(Власти) обсуждают решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки и добавлении (в этот список) дополнительных стран», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится режим жестких ограничений — гражданам предписано не покидать свои дома. Министр здравоохранения Великобритании посоветовал подданным Её Величества вести себя так, как будто они уже заражены коронавирусом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса куда более заразная, чем первоначальная.

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