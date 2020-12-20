Санкт-Петербург, 20 декабря, 2020, 13:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за время пандемии превысило психологическую отметку в 200 тысяч и составило на 20 декабря 2020 года 200 813 случаев, из которых 3759 случаев выявлено за последние сутки. По данным федерального оперштаба, по суточной выявляемости коронавируса Петербург продолжает находиться на так называемом плато.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи

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В то же время, по обнародованным ранее данным Смольного, количество зарегистрированных в федеральном регистре петербургских больных с подтвержденным лабораторным методом COVID-19 ежесуточно превышает 4000 человек (у Роспотребнадзора, данные которого приводит федеральный штаб, своя методика подсчета, и суточные данные двух источников не совпадают).

Выписаны по выздоровлении в Петербурге за минувшие сутки 2326 человек, общее количество выздоровевших от ковида составляет на 20 декабря 117 132 человека.

Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге почти не уменьшается. За минувшие сутки подтверждено еще 73 летальных исхода, это всего на два случая меньше, чем сутками ранее. Общее количество умерших непосредственно от ковида в Петербурге составляет на сегодня 6840 человек.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39 838 человек. Под медицинским наблюдением с подозрением на заболевание находятся 1699 человек.