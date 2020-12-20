Волгоград, 20 декабря, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Ещё 272 носителя коронавируса выявлено в Волгоградской области 20 декабря, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Число летальных исходов у пациентов с коронавирусом возросло до 405, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение

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Всего в Волгоградской области подтверждено 32 тыс. 403 случая заражения COVID-19. Выздоровели 30 тыс. 710 человек, в том числе 186 выписаны за сутки. Зарегистрировано шесть новых летальных исходов, в целом от осложнений на фоне инфекции скончались 405 пациентов.

В стационарах находятся 6221 взрослый и 60 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1288 пациентов.