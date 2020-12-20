Москва, 20 декабря, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 28 948 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса

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Случаи заражения зафиксированы во всех 85 субъектах Федерации. При этом 18,4% случаев из 28 948, зарегистрированных за сутки, не имеют клинического проявления болезни.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 511 человек. Выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 20 915 человек.

Первое место по числу суточного прироста числа выявленных случаев заражения по-прежнему удерживает Москва — 7263 случая. На втором месте по-прежнему Санкт-Петербург — 3759 случаев.

Далее следуют: Московская область (1539), Нижегородская область (499), Свердловская область (403).