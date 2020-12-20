Вашингтон, 20 декабря, 2020, 08:34 — ИА Регнум. Автоматическая межпланетная миссия «Марс 2020» успешно выполнила коррекцию траектории полёта на пути к Марсу. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA/JPL-Caltech Марсоход NASA Perseverance (компьютерная графика)

Космический аппарат работает в штатном режиме. Прибытие к Марсу ожидается в феврале следующего года.

Миссия «Марс 2020» состоит из марсохода Perseverance и малого вертолётного дрона, который будет использоваться для изучения возможности полётов в разряженной атмосфере Марса. Планируется, что марсоход соберёт образцы марсианского грунта, которые позже будут доставлены на Землю в рамках миссии Mars Sample Return.

Запуск миссии «Марс 2020» состоялся 30 июля 2020 года. Этим летом к Марсу также были отправлены китайская миссия «Тяньвэнь-1» и спутник ОАЭ «Аль-Амаль».