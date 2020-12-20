Женева, Швейцария, 20 декабря, 2020, 06:28 — ИА Регнум. Информировать общественность о характеристиках и любых последствиях, связанных с изучением нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, выявленного в Великобритании, обещала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 19 декабря сообщается в официальном Twitter ВОЗ.

(сс) Mohsen Abolghasem. MojNews Госпиталь для больных коронавирусом в Иране

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

ВОЗ заявила, что находится в тесном контакте с властями Великобритании по всем вопросам, связанным с новым штаммом коронавируса. Власти будут сообщать всю актуальную информацию касательно результатов анализа и текущих исследований.

«Мы будем сообщать государствам-членам и общественности актуальную информацию по мере того, как будем узнавать о характеристиках этого варианта вируса и о любых последствиях», — сказано в сообщении ВОЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ назвала новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в Великобритании, более заразной, но при этом она не является более опасной.