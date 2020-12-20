Вашингтон, 20 декабря, 2020, 04:46 — ИА Регнум. Более 400 тысяч случаев заражения было зафиксировано за прошедшие сутки в США. Это следует из данных, опубликованных 20 декабря Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Медики на борту госпитального коробля USNS Mercy. США

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Власти США сообщили в CDC о 403 359 подтверждённых случаях заражения коронавирусом, при этом подсчёт ещё не закончен. Сутками ранее сообщалось о 230 953 случаях.

Предыдущий антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки составил 244 011.

На сегодняшний день, согласно данным мониторинга, который ведёт университет Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США было выявлено более 17,4 млн случаев заражения коронавирусом, из них скончалось более 313 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп выступил против введения в стране жёстких ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.