Иерусалим, 19 декабря, 2020, 21:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране вакцинировался от COVID-19 препаратом американской компании Pfizer. Об этом 19 декабря передает телеканал «Кан».

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Вакцинация прошла в медицинском центре госпиталя «Тель ха-Шомер» в городе Рамат-Ган недалеко от Тель-Авива.

Процедура проводилась в прямом эфире с тем, «чтобы Нетаньяху мог личным примером побудить широкую общественность к вакцинации», сообщили в канцелярии премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Тель-Авив была доставлена первая партия вакцины Pfizer. Тем временем министерство здравоохранения страны дало Израильскому институту биологических исследований в Нес-Ционе разрешение на начало второго этапа клинических испытаний собственной вакцины.

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