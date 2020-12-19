Кудрин сообщил, что получил второй отрицательный тест на SARS-CoV-2
Москва, 19 декабря, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Второй тест на коронавирус главы Счетной палаты Алексея Кудрина оказался отрицательным. Об этом Кудрин сам сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
Duma.gov.ru
Алексей Кудрин
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»
»Вчера (18 декабря — прим. ИА REGNUM) получил второй отрицательный тест (на SARS-CoV-2), — написал он. — Но пока работаю дистанционно».
Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что он заразился коронавирусом.
Читайте также: Кудрин заразился коронавирусом