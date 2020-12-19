Москва, 19 декабря, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что эпидемия новой коронавирусной инфекции может закончиться в России к весне или раньше, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи оставили свои комментарии 19 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Government.ru Анна Попова

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Многие комментаторы предположили, что данный прогноз может быть излишне оптимистичным. Тем не менее блогеры выразили надежду, чтобы эпидемия, действительно, закончилась как можно скорее.

«Мы же сами ждем этих прогнозов! У Роспотребнадзора все цифры на руках, кому, как не им прогнозировать. Опять же, есть оговорка, что при условии соблюдения всех правил безопасности. Тем более начали вакцинацию. Прививка двухкомпонентная, только после второй части начинает работать. Сейчас задача привиться 60% населения. После этого и распространение коронавируса сократится. То, что это произойдет уже весной 2021 года — прогноз достаточно оптимистичный, но, полагаю, и не взятый с потолка. Нам тоже нужно поменьше зацикливаться на негативе всяком и верить в лучшее, но продолжать соблюдать меры безопасности», — написал Руслан В.

Другие указали на то, что наблюдают ситуацию с тем, как граждане России переживают пандемию коронавируса. Они не считают, что актуальное положение дел позволяет говорить о скором завершении эпидемии.

«По факту, народ выживает, как может. И не дай бог заболеть! Мужу с высоченной температурой на 7-й день стали скорую вызывать, приехали лишь на четвертый день. Оказалась, пневмония с 75% поражением легких. 12 часов оформлялся в стационар. Но и это не всё. Дают список лекарств для самостоятельного приобретения…» — пишет Ирина К.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что с распространением новой коронавирусной инфекцией в стране не справляются.

«Ну конечно, тесты людям не делаются, лекарств ковидным больным, например, в Брянской области в глаза никто не видел», — считает Наталия С.

Напомним, 19 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что эпидемия новой коронавирусной инфекции может закончиться в России к весне или раньше.