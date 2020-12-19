Париж, 19 декабря, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее заразился SARS-CoV-2, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили 19 декабря в президентской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

»Состояние президента республики (Эммануэля Макрона) стабильное», — говорится в сообщении.

В Елисейском дворце отметили, у президента Франции сохраняются симптомы болезни (ломота в теле, усталость, кашель), которые не мешают ему выполнять его функции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря в Елисейском дворце сообщили, что у президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирус.

Читайте также: Макрон рассказал о ходе своей болезни