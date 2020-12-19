Москва, 19 декабря, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин исполнил желание мальчика из Тульской области, который мечтал увидеть и покормить настоящую панду. Об этом сообщается на сайте акции взаимопомощи «Мы вместе».

мывместе2020.рф Панда

Глава государства традиционно принял участие в акции «Елка желаний» благотворительного проекта «Мечтай со мной». Удалённо российский лидер выбрал два детских желания: одно из них — 10-летнего мальчика Александра.

Вместе с родителями ребёнок приехал в Москву и встретился с пандой под присмотром сотрудников Московского зоопарка.

«Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», — поделился своими впечатлениями мальчик.

С девяти месяцев Александр живёт с диагнозом «сахарный диабет 1 типа». Болезнь дает сопутствующие осложнения, одно из них — плохое зрение. Мальчик ходит в компьютерную академию и очень любит животных.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнение Владимиром Путиным заветных желаний тяжелобольных детей из разных регионов страны накануне Нового года уже третий год подряд становится доброй традицией. В 2018 — 2019 гг. президент России поддержал акцию, исполнив шесть заветных желаний детей.

В этом году 5 декабря в рамках онлайн-марафона #МыВместе и празднования Дня добровольца России Путин снова присоединился к акции, организатором которой является Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

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