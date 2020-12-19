Сантьяго, 19 декабря, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Бывший тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Луи ван Гал может стать главным наставником национальной команды Чили. Об этом 19 декабря сообщает Voetbal International.

ING Nederland Луис ван Гал

По данным источника, находящийся на посту главного стренера сборной Чили Рейнальдо Руэда, работающий с командой с 2018 года, в ближайшем времени уйдет с занимаемого им поста потому, что хочет работать в Колумбии.

Также, помимо ван Гала, в качестве кандидатов на пост главного наставника чилийской сборной рассматриваются Хосе Пекерман, Луис Фелипе Сколари и Габриэль Хайнце.

Отметим, последним клубом, в котором Луи ван Гал был главным тренером являлся «МЮ», который специалист покинул в 2016 году. При этом в 2019 году он объявил об окончании тренерской деятельности.