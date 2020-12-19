Москва, 19 декабря, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что большая часть москвичей, привитых от коронавируса SARS-CoV-2 в рамках третьей стадии испытаний вакцины «Спутник V», разработанной в его центре, и затем заболевших COVID-19, получали плацебо в рамках испытаний. Об этом он заявил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год», показанного сегодня, 19 декабря, на телеканале «Россия 1».

Альберт Анкер. Шарлатан. 1879

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Напомним, власти Москвы сообщили, что как минимум 273 человека из 20 тысяч, которые прививались вакциной «Спутник V» в рамках пострегистрационных испытаний, впоследствии заболели COVID-19.

«Я более чем уверен, что большая часть из тех 270 <…> — это из группы плацебо. Сейчас заболевание коронавирусом, как мы с вами знаем, поголовное, да, не исключено, что этим людям просто-таки не повезло и они не успели получить вторую вакцинацию», — сказал Гинцбург.

В Центре имени Гамалеи отметили, что пострегистрационные испытания еще продолжаются — они завершатся в конце января 2021 года, когда будут привиты последние из 40 тысяч добровольцев.

Также Гинцбург напомнил, что вакцина против коронавируса может и не давать защиту от заражения, если человек имеет проблемы с иммунной системой. В этом случае нужно обращаться к врачу, чтобы выяснить причины иммунодефицитного состояния.

В целом, по словам Гинцбурга, вакцина «Спутник V» будет давать защиту от COVID-19 на протяжении двух лет и более, затем нужна будет ревакцинация.