Москва, 19 декабря, 2020, 13:46 — ИА Регнум. У некоторых пациентов, переболевших COVID-19, может сформироваться пожизненный иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2, однако у большинства он снижается через шесть месяцев, максимум — 10. Об этом заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью для фильма Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Павел Соболев ИА REGNUM Врач общается с пациентом, переболевшим COVID-19

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«У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум 10 месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета», — рассказал Максютов.

Напомним, что сейчас фиксируются повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с клиническими проявлениями COVID-19. Однако массового характера они не носят.

В настоящее время власти всех стран готовятся к массовой вакцинации населения против коронавируса — пока это единственная стратегия в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.