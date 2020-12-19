Москва, 19 декабря, 2020, 12:07 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории столицы России было выявлено 6459 новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом 19 декабря сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19 в Москве.

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"В столице подтверждено 6459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Также в нем подчеркивается, что в сравнении с минувшей неделей в Москве зафиксирован отрицательный прирост новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в городе на Неве было выявлено 2926 новых случаев заражения коронавирусом.