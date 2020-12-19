Пекин, 19 декабря, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Специалисты Китайского национального космического управления (CNSA) передали учёным около 1700 граммов лунного грунта, доставленного на Землю возвращаемой капсулой миссии «Чанъэ-5». Об этом сообщает газета China Daily.

Russian.news.cn Возвращаемый модуль китайского зонда Чанъэ-5

Торжественная церемония передачи образцов лунного грунта прошла в Пекине. Глава CNSA Чжан Кэцзянь передал полученные зондом «Чанъэ-5» пробы грунта президенту Китайской академии наук Хоу Цзяньго.

Запуск первой возвращаемой лунной миссии Китая «Чанъэ-5» состоялся 24 ноября 2020 года. Спускаемый аппарат миссии совершил успешную посадку на Луне и забрал образцы грунта. После этого возвращаемый модуль доставил собранные образцы на Землю, спускаемый аппарат совершил посадку в хошуне Сыцзыван городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая 17 декабря.

Китай стал третьей страной в мире, получившей образец лунного грунта с помощью космического аппарата. Ранее реголит доставлялся на Землю только советскими миссиями «Луна» и американскими кораблями «Аполлон».