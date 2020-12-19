Белград, 19 декабря, 2020, 20:21 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции 18 декабря заявил, что Косово и Метохия никогда не будут признаны Сербией, пока он занимает пост президента. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Predsednik.rs Александр Вучич у карты Сербии

«До апреля 2022 года, когда будут проводиться президентские и парламентские выборы в Сербии, Белград, безусловно, не признает независимость Косово», — подчеркнул Вучич.

На вопрос, видит ли он Сербию в НАТО, Вучич ответил, что Сербия не войдет в НАТО, поскольку она является нейтральной в военном отношении страной.

«Я думаю, что наилучшая позиция — это самим поддерживать оборону нашей земли, неба и своего народа, и мы продолжим вести себя именно так», — отметил Вучич.