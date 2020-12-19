Вашингтон, 19 декабря, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Государственный департамент США подтвердил принятие решения о закрытии в России двух генконсульств, окончательном — во Владивостоке и временном — в Екатеринбурге.

Алексей Банников ИА REGNUM Генеральное консульство США в Екатеринбурге

«Госсекретарь [Майк Помпео] в тесной консультации с послом Джоном Салливаном принял решение закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надёжной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации», — приводит ТАСС комментарий сотрудника американского ведомства корреспонденту агентства.

По словам дипломата, это решение принималось с целью оптимизации работы американской дипмиссии в России. В настоящее время у США нет никаких планов в отношении российских генконсульств в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс США уведомление о намерении закрыть в России два генконсульства — во Владивостоке и Екатеринбурге.