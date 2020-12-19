Москва, 19 декабря, 2020, 09:22 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции о том, что его задел рост цен на продукты в стране, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покупатели изучают чек

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

"Что-то цены растут и приближаются к европейским, а вот зарплаты — совсем нет», — считает Сергей М.

Многие комментаторы указали на то, что руководство обратило своё внимание лишь на определённый список продуктов, цены на которые резко подскочили за последнее время. Люди считают, что данный список слишком ограничен и следует провести мониторинг и за другой продукцией в магазинах страны.

«Макароны не есть основа питания для организма человека. Все прекрасно это знают, человеку много всего надо для поддержания здорового образа жизни, а макароны, конечно, — хорошо, но это вынужденная мера, чтобы не сдохнуть с голода в нынешней ситуации безденежья и безнадёги, но и этот продукт возвели в ранг недосягаемых!», — написала Валерия Б.

Некоторые граждане возмутились бездействием государственных органов, когда в условиях пандемии коронавируса в магазинах стали расти цены на основные продукты. Люди считают, что необходимо наказать виноватых ответственных лиц за данный инцидент.

«Рост цен без видимых причин, в условиях пандемии, это похоже на преступление. Это обычная спекуляция. Ссылка на мировые цены несостоятельна. Мы под санкциями, у нас импортозамещение, нам никто не завышал отпускные цены. Похоже, ретейлер в России это обычный спекулянт. Или я ошибаюсь?», — задаётся вопросом Alex V.

Нашлись и те граждане, которые призвали руководство России перестать оперировать нерыночными методами влияния на рынок. Граждане считают, что вина за рост стоимости продуктов в магазинах лежит на самом населении, которое не пытается поднять экономику страны.

«Цены на продукты в принципе нормальные. Владимир Владимирович тут не прав, не нужно мешать свободной конкуренции, тем более в России есть проблема с миллионами нахлебников, которые как привыкли в СССР «кто не работает, то ест», так и продолжают ждать государство-няньку», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом «Тайный Советник».

Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил о том, что его задел рост цен на продукты в стране.