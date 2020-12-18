Москва, 18 декабря, 2020, 23:03 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 74 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 317. Об этом сообщили вечером 18 декабря в оперативном штабе столицы.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

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Отмечается, что у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 722 тысяч случаев заражения коронавирусом, 6937 из которых — за последние сутки, излечились и были выписаны свыше 557 тысяч человек.