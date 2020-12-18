Вашингтон, 18 декабря, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Соединенные Штаты внесли в «черный список» десятки китайских компаний, в том числе ведущего китайского производителя микросхем, 18 декабря сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В санкционный список попали Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и дочерние компании предприятия, а также китайский производитель дронов SZ DJI Technology.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее ввела санкции против Huawei и её дочерних компаний, корпорации ZTE и производителя камер наблюдения Hikvision.

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