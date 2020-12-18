Приштина, Сербия, 18 декабря, 2020, 21:20 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 18 декабря сообщили, что за сутки в результате исследования 1442 образцов в крае выявили 385 носителей коронавируса. Ещё 351 человек был признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

(сс) IAEA Imagebank Тест на коронавирус

По официальным данным, всего в Косово выявлено 48 337 случаев заражения коронавирусом. 35 790 пациентов уже здоровы. 1240 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли семь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 307 человек.

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С пятницы, 13 ноября, Косово разделено на три зоны в соответствии с тяжестью эпидемиологической ситуации. Приштина оказалась в «красной» зоне, где были введены самые строгие ограничения — с 19:00 до 05:00 действует комендантский час.

Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю. И его предсказание оказалось верным. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет «рекорды» уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. На данный момент число ежедневно выявляемых случаев превысило семьсот и приближается к тысяче, а смертность уже давно превысила отметку десять человек в сутки.