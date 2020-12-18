Нью-Йорк, США, 18 декабря, 2020, 20:06 — ИА Регнум. Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) превысила $49 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 18 декабря.

Abnews.ru Добыча нефти

По состоянию на 19:20 мск на Межконтинентальной бирже (ICE) стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в январе выросла более чем на 1,4% относительно уровня закрытия предыдущих торгов и достигла $49,05 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне в феврале 2020 года.

Напомним, ранее сегодня цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с марта превысила $52 за баррель.