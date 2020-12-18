Москва, 18 декабря, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по законопроектной работе поддержала инициативу о праве действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Инициатива внесена членом Совфеда Андреем Клишасом и депутатами от «Единой России» Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой.

В развитие новых конституционных положений законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Документ также позволяет претендовать на пост президента РФ жителям Крыма и Севастополя.

Вместе с тем в ходе пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что еще не принял решения, выдвигаться ли на очередной срок.