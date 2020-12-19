Москва, 19 декабря, 2020, 10:34 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия откроет границы «как только, так сразу», как только это позволят врачи, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 18 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Галина Брусницына ИА Красная Весна

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"Врачи?! У нас все решения, похоже, теперь принимают Собянин, Греф и Роспотребнадзор. Врачей не слышно и не видно», — поделился пользователь kinova.

Многие комментаторы оказались солидарны с президентом России во мнении, что подобный вопрос должен решаться, опираясь на мнение людей, обладающих медицинским экспертным знанием.

«Правильно Путин сказал. Сейчас точный прогноз невозможен. Ситуация с коронавирусом такова, что позволить сейчас свободное передвижение между странами преждевременно. Конечно, вакцинирование уже начато, и, надеемся, оно успешно приведет нас к обычной жизни. Но тут надо сверяться с мнением врачей и ученых. Как только будет возможно, конечно, границы откроют», — считает пользователь Алла.

Другие же привели в пример ситуацию, в которой на данный момент оказалась Российская Федерация. По мнению людей, сейчас лидерство в ведении борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией взяли на себя чиновники, и мнение врачей в данном вопросе ставится на второй план.

«У нас ведь специалисты от медицины мирового уровня — это главы регионов, именно они вводят ограничения, рассуждают о пандемии, по их указанию нам продают маски и перчатки, отменяют действие социальных карт при проезде, вводятся все ограничения и так далее. Самый главный инфекционист-эпидемиолог, конечно, С.С. Собянин. Неужели, например, он разрешит такое?» — задаётся вопросом пользователь Сергей.

Ряд пользователей призвала главу Российской Федерации обратить внимание на то, что граждане, деятельность которых связана с зарубежными поездками, попросту остались без работы. Люди бьют тревогу, ведь они практически уже как год не имеют способов зарабатывать деньги.

«А то, что много рабочих мест связано с международным туризмом, почему это его не волнует?! Это международная гражданская авиация, это гиды, сопровождающие за рубежом, это переводчики-лингвисты, которые работают с иностранцами. Мы все без работы сидим уже скоро как год! И развитие внутреннего туризма нашу проблему не решит!» — возмущается пользователь Юлия.

Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путина заявил о том, что Россия откроет границы «как только, так сразу», как только это позволят врачи.