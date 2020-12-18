Санкт-Петербург, 18 декабря, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Из-за пандемии коронавирусной инфекции и введенных ограничений количество туристов, посетивших Петербург, в текущем году сократилось в пять раз. Об этом 18 декабря сообщил журналистам глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка со смартфоном в Петербурге

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Если в 2019 году Северную столицу посетили более 10 млн туристов, примерно половина из которых — иностранные, то по итогам 2020 года ожидается всего около 2 млн гостей, подавляющее большинство которых — жители других регионов РФ.

По словам Корнеева, с учетом эпидемической ситуации в Петербурге были разработаны стандарты безопасной деятельности организаций, оказывающих гостиничные, конгрессно-выставочные, туристские и санаторно-курортные услуги.

Петербург первым из российских городов присоединился к международному движению по безопасному туризму Safe Travels.

Напомним, что вопрос о туризме стал единственным от Петербурга, который удалось задать на большой пресс-конференции президента России 17 декабря.

Владимир Путин отметил, что все любят Петербург, и большинство жителей страны с большим пиететом относятся к городу, а тем, кто не бывал в Северной столице, порекомендовал это сделать.

Президент добавил, что ему хотелось бы, чтобы жители России приезжали в Петербург. Он уточнил, что для этого внешние границы открывать не нужно, но как только это станет возможным по эпидемическим соображениям, границы откроются и для иностранных гостей.