Москва, 18 декабря, 2020, 13:51 — ИА Регнум. За всю историю коронавирус приходит в Россию уже в третий раз. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Напомню, что с 2000 года это третий приход коронавируса к нам. Первый был SARS в 2000 году, затем был MERS в 2012—2018 годах, и они остановились. Возврата этих штаммов мы не наблюдаем», — сказал Онищенко.

По его словам, над вакциной продолжат работу, и, если понадобится проводить каждый год, — «мы будем [вакцинироваться]»: «Сейчас задача — остановить нынешний подъём».