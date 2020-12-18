Москва, 18 декабря, 2020, 13:33 — ИА Регнум. Спущенная с носа медицинская маска является имитацией защиты. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

ИА REGNUM Водитель автобуса в маске

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"Если китайцы к ношению масок шли десятилетиями, то мы сделали огромный рывок: это единственный год, где мы впервые увидели очень непривычное явление, когда идёт человек в маске. Это хорошо. Спущенная с носа маска — это имитация, а может, даже издёвка. Коронавирус поступает через дыхательные пути. Маска должна закрывать нос. На улице вероятность низкая, а вот когда вы заходите в метро, ТЦ, учреждение, здесь обязательно нужно быть в маске», — сказал Онищенко.

По его словам, те, кто работает в «красной зоне», «ещё и глаза закрывают», поскольку роговица глаза является местом заражения: «Но там контаминация высокая. Но подавляющий процент — это дыхательные пути и грязные руки».