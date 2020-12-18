Москва, 18 декабря, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы, которые обеспечивают порядок выплат на детей.

Захар Степанов ИА REGNUM Пособие можно получить только на счет

«Сегодня я подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет», — заявил Мишустин на совещании в правительстве.

Всего на эти цели будет направлено 73,5 млрд рублей и охватят 15 млн детей. Отмечается, что родители, уже получавшим выплаты на детей, перечислят их автоматически.

«Все дети должны получить эту президентскую выплату», — отметил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты к Новому году пообещал российским семьям с маленькими детьми президент РФ Владимир Путин 17 декабря в ходе большой пресс-конференции.