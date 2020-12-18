Казань, 18 декабря, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Руководитель министерства финансов России Антон Силуанов, выступая на совместной коллегии минфина Татарии, управления федеральной налоговой службы и управления федерального казначейства по РТ, призывает регионы не экономить бюджетные средства и использовать их как можно быстрее.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

С его слов, «нужно пускать деньги в экономику». Те средства, которые формируются на федеральном уровне и идут в регионы, нужно как можно быстрее задействовать: заключать соглашения и контракты, чтобы они работали и давали экономический прирост в регионах, отметил Силуанов.

ИА REGNUM напоминает, Российские регионы, в которых поступления в доходную часть бюджета сократились на фоне пандемии коронавируса, получили в общей сложности 80 млрд рублей. Так, Башкирия получила 4,96 млрд рублей, Коми — 4,7 млрд рублей, Татария — 8,7 млрд рублей, Удмуртия — почти 2,3 млрд рублей, Московская область — 13,4 млрд рублей. В текущем году, напомнили в правительстве, на балансировку бюджетов регионов было направлено свыше 200 млрд рублей.

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