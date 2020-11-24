Москва, , 09:04 — REGNUM Российские регионы, в которых поступления в доходную часть бюджета сократились на фоне пандемии коронавируса, получат в общей сложности 80 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 24 ноября пресс-служба правительства.

«Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем», — говорится в сообщении.

Средства из резервного фонда правительства распределят между 39 регионами. Такое решение принято по поручению президента Владимира Путина. Финансирование поможет регионам выполнить социальные обязательства перед гражданами, а также эффективнее бороться с эпидемией коронавирусной инфекции.

Размер дотаций варьируется. Так, Башкирия получит 4,96 млрд рублей, Коми — 4,7 млрд рублей, Татария — 8,7 млрд рублей, Удмуртия — почти 2,3 млрд рублей, Московская область — 13,4 млрд рублей.

В текущем году, напомнили в правительстве, на балансировку бюджетов регионов было направлено свыше 200 млрд рублей.