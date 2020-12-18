Москва, 18 декабря, 2020, 12:09 — ИА Регнум. Призыв к жителям России провести празднование Нового года в домашних условиях является позитивным. Об этом в ходе пресс-конференции «Новогодний COVID-19: как пережить праздники?» заявил врач-эпидемиолог, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Пименов Юрий. Новый год

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"Ничего себе — вынужденно отмечать дома! Радоваться надо!» — сказал Онищенко.

Он напомнил, что празднование Нового года — «традиция сугубо семейная».