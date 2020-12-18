Москва, 18 декабря, 2020, 11:10 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции умерли 611 человек, сообщили 18 декабря в оперативном штабе Москвы.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение

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"Зафиксировано 611 летальных исходов», — говорится в информации. Сутками ранее умерли 587 человек — на 24 меньше.

Всего в России от коронавирусной инфекции за время пандемии умерли 49 762 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 28 552 случая заражения коронавирусом.