Москва, 18 декабря, 2020, 11:09 — ИА Регнум. В составе МВД РФ появится киберполиция, соответствующее решение уже принято главой министерства Владимиром Колокольцевым. Об этом в интервью проекту «Лично — детям» заявил замглавы МВД России Игорь Зубов.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибербезопасность

«Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем принято решение о создании киберполиции, это вопрос не одного дня, [он] займет много времени, требует и денег, и техники, и изменения квалификации сотрудников», — сказал Зубов.

По его словам, на сегодняшний день с полной уверенностью можно говорить о феномене влияния на сознание молодёжи и его повороте в деструктивную сторону. В этой связи, считает Зубов, данное направление требует серьёзного внимания со стороны МВД, и именно поэтому в ведомстве происходят изменения в структуре.