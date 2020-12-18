Москва, 18 декабря, 2020, 10:52 — ИА Регнум. Из всей пресс-конференции, которую накануне, 17 декабря, провёл президент России Владимир Путин, доктору экономических наук Никите Кричевскому больше всего понравились два момента, которые «касаются моей семьи лично, а не абстрактного навального».

Кассат Мэри. Мать и дети. 1901

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"Первый довод — про самозанятых (самозанятая у меня — жена). В прошлом году она добропорядочно перечисляла положенные по закону 4% налога на профдоход. Перечисляла и перечисляла, эка невидаль, так миллион самозанятых делали. Каково же было её удивление, когда в самом конце мая, буквально на следующий день после «пандемийного» обращения Путина, ей вернули весь уплаченный за 2019 г. налог до копейки. Плюс — по 10 тыс руб. за каждого ребенка (у нас в ту пору их было двое)», — пояснил Никита Кричевский в своём телеграм-канале.

Что касается новых мер поддержки самозанятых, анонсированных главой государства, то эксперт отметил:

«Я вижу три такие меры. Во-первых, тормознуть ретивых законодателей, грозящихся отрегулировать наиболее живую, на сегодняшний день, сферу индивидуального предпринимательства («Кто такой соловей? — это воробей, закончивший консерваторию». Так что спасибо, не надо).

Во-вторых, проиндексировать верхний предел доходов самозанятых (сейчас 2,4 млн руб. в год).

В-третьих, привязать к налогу на профдоход добровольные (еще раз — добровольные) взносы в пенсионную систему. Хочешь — плати, не хочешь — отваливай», — предложил Никита Кричевский.

Относительно второго, важного момента для его семьи, эксперт процитировал Владимира Путина: «Волонтеры мне недавно говорили о том, что у них есть всякие идеи по поддержке детей к Новому году. Страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, — но тем не менее всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей».

По словам Никиты Кричевского, это означает, что его многодетная семья до Нового года получит 15 тыс рублей.

«Не скажу, что мы нуждаемся, но это — реальный и очень приятный подарок (не путать с подачкой). В масштабах страны это 73 млрд руб., не много, но и не мало. В любом случае спасибо от всех, у кого есть дети до семи лет», — пояснил Кричевский.

Также он выразил надежду: «Хорошо бы не останавливаться на пути поддержки семей с детьми и в Новом году предложить дополнительные материальные стимулы, не связанные с прямой раздачей денег».