Москва, 18 декабря, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн сообщил, что алкоголь употребляют только в двух случаях: либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях.

Юрий Пименов. Новый год. 1949

По его словам, выпить шампанское в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главное, не злоупотреблять спиртным.

«Конечно, можно и нужно. Алкоголь употребляют в двух случаях: либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками», — цитирует его РИА Новости.

Главное, не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от 10 до 20% от всего населения страны злоупотребляют спиртным, добавил Брюн, напомнив, что «разрешенная доза алкоголя — это ноль».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия») посетовал на то, что жители России во время новогодних праздников, по его мнению, занимаются бездельем.

В большинстве российских городов отсутствуют развлечения, и поэтому российские граждане во время новогодних каникул заняты «бдением перед телевизором», что, в свою очередь, приводит к чревоугодию и злоупотреблению алкоголем, отметил он.

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