Владивосток, 18 декабря, 2020, 09:54 — ИА Регнум. Прошедшая 17 декабря пресс-конференция президента РФ Владимира Путина стала подчёркнуто обыденной, и это продиктовано стратегическим видением ситуации, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина

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«Пресс-конференция президента России Владимира Путина длилась почти пять часов и, как и предыдущие мероприятия, смогла удивить. Причём удивить самой «неудивительной» стороной. Пожалуй, из всех выступлений лидера государства эта пресс-конференция была подчёркнуто обыденной, заурядной и привычной. Естественно, что такой опытный и искушённый политик, как Владимир Владимирович, вряд ли на публике допустит какую-либо оплошность. Поэтому, на мой взгляд, такого рода подход был продиктован стратегическим видением ситуации.

Прежде всего, если говорить о внутренней политике, то «обыденность» продиктована социальным ландшафтом уходящего года. Пандемия коронавируса, экономический спад, ухудшения как на внутренних, так и на внешних рынках. Как следствие, рост заболеваемости, определяющий настроения граждан, профилактические меры, которые многие считают избыточными, рост безработицы, банкротства в микро‑ и малом бизнесе. Естественно, что речь не могла идти о глобальных планах, инновационных прорывах, значимых социальных реформах. Разговор, так или иначе, крутился вокруг уже описанных, обозначенных и даже пройденных проблемах этого года. И от того, что в той или иной степени описанные вызовы получили исчерпывающие, а иногда недостаточные ответы, гражданам Российской Федерации не стало намного легче. Поэтому Владимир Путин неспешно, заведомо спокойно возвращался к больным вопросам, давая понять: «Да, мы столкнулись с идеальным штормом. Да, это новый вариант нашей обыденности. Да, нам пришлось трудно, но мы выдержали». Полагаю, что отсутствие излишнего пафоса, бравурности или, наоборот, трагизма и подчёркивало скрытый посыл российским гражданам», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция Владимира Путина началась с вопроса из Дальневосточного федерального округа. Первый вопрос задала журналист из Магадана Людмила Щербакова.