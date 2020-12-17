Ново-Огарево, Московская область, , 12:17 — REGNUM Большая пресс-конференция Владимира Путина началась с вопроса из Дальневосточного федерального округа. Первый вопрос задала журналист из Магадана Людмила Щербакова.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она спросила президента РФ о том, каким стал прошедший год — плохим или хорошим.

«Есть плюсы и минусы, конечно, год связан с проблемой коронавируса», — ответил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 проходит очередная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Журналисты, которые присутствуют на пресс-конференции, должны в ходе мероприятия оставаться в масках. С такой просьбой к представителям СМИ обратился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.