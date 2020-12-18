Екатеринбург, 18 декабря, 2020, 09:48 — ИА Регнум. В Свердловской области прошли обследование на коронавирус уже 2 910 860 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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По данным структуры, всего в области провели 3 077 934 исследования на коронавирус. За минувшие сутки удалось организовать 19 085 таких исследований, пробы взяли у 18 507 человек.

В регионе подтверждено 52 933 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области сообщили о сбое в системе тестирования на коронавирус.